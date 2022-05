POL-FR: Freiburg - Stadtgebiet -- Bissierstraße -- Rollerfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit verletzter Person -- ZEUGEN gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 01.45 Uhr, konnte über die Überwachungskameras der Autobahn Weil am Rhein ein Fahrzeugführer beobachtet werden welcher die Autobahn A5 offensichtlich in falscher Richtung befuhr. Gleichzeitig gingen über Notruf mehrere Anrufe ein. Hierbei fuhr der 49-jährige Fahrzeugführer die A5 in ...

