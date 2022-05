Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Falschfahrer auf der A 5, mehrere Gefährdungen und Beinahekollisionen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 01.45 Uhr, konnte über die Überwachungskameras der Autobahn Weil am Rhein ein Fahrzeugführer beobachtet werden welcher die Autobahn A5 offensichtlich in falscher Richtung befuhr. Gleichzeitig gingen über Notruf mehrere Anrufe ein. Hierbei fuhr der 49-jährige Fahrzeugführer die A5 in entgegengesetzter Richtung. Auf die Anhaltezeichen eines zufällig auf der A5 fahrenden Zollstreifenwagens reagierte der Fahrzeugführer nicht. Bei der sofort eingesetzten Fahndung konnte das Fahrzeug auf Höhe von Efringen-Kirchen gesichtet werden. Mehrere Streifen des Polizeirevieres Weil am Rhein sowie des Verkehrsdienstes Weil am Rhein versuchten den Fahrzeugführer zum Anhalten zu bewegen was dieser jedoch ignorierte und seine Fahrt auf der falschen Fahrbahn fortsetzte. Über die Kameras konnte beobachtet werden, dass es zu vielen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer sowie Beinahekollisionen kam. Nur durch das umsichtige Fahren der Verkehrsteilnehmer sowie dem geringen Verkehrsaufkommen kam es zu keinem Unfall. Der Fahrzeugführer konnte auf Höhe der Ausfahrt Efringen-Kirchen durch eine eingesetzte Streife angehalten werden.

Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Fahrer musste seinen Führerschein vor Ort abgeben sowie sich im Krankenhaus einer Blutprobe unterziehen.

Zeugen sowie Geschädigte des Geschehens werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Weil am Rhein unter der Telefonnummer 07621 98000 zu melden.

CK

