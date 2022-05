Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim - Unfallflucht

Freiburg (ots)

In der Sven-Kovacs-Straße in Herbolzheim wurde im Zeitraum zwischen Dienstag 17.05.22 gegen 17:30 Uhr und Mittwoch 18.05.22, 17:30 Uhr ein silberfarbener VW Up am Heck beschädigt. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher evtl. mit einem roten Fahrzeug rückwärts gegen das geparkte E-Fahrzeug. Die Unfallörtlichkeit liegt gegenüber eines Ladengeschäfts.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

