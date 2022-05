Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: 12-jährige Radfahrerin angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Nachträglich wurde der Polizei mitgeteilt, dass es am Dienstag, 24.05.2022, gegen 07.40 Uhr, an der Einmündung Maurice-Sadorge-Straße / Neumarkter Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin gekommen sein soll. Eine 12-jährige Radfahrerin befuhr wohl den Gehweg der Maurice-Sadorge-Straße in Richtung Eichamtstraße. Ein unbekannter Pkw-Fahrer sei aus der Neumarkter Straße gekommen und übersah wohl die von rechts kommende Radfahrerin. Es kam wohl zu einer leichten Kollision. Die Radfahrer sei nicht gestürzt, habe sich aber am linken Sprunggelenk verletzt. Auch wurde das Vorderrad des Fahrrades beschädigt. Der Pkw-Fahrer sei ausgestiegen und habe sich nach dem Befinden der Radfahrerin erkundigt. Danach wäre er wieder eingestiegen und davongefahren. Der Pkw-Fahrer wird wie folgt beschrieben: zwischen 45 und 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlanke Statur. Er müsste Brillenträger sein. Zum Auto ist nicht viel bekannt. Es soll Weiß gewesen sein. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 9800-0 (24 h) sucht Zeugen, welche den Unfall beobachteten und Hinweise geben können.

