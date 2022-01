Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Verkehrsunfall mit einem Verletzten und sieben beschädigten Fahrzeugen - Vollsperrung der B 518

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 11.01.2022, kam es auf der B 518 in Höhe Wehr-Öflingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten und sieben beschädigten Fahrzeugen. Gegen 06:45 Uhr war ein 55 Jahre alter Renault-Fahrer in Richtung Wehr fahrend auf die Gegenfahrbahn geraten und zunächst mit dem Schneeschild eines entgegenkommenden Traktors kollidiert. Der Renault wurde in der Folge abgewiesen und streifte zunächst ein weiteres hinter dem Räumfahrzeug befindliches Auto, bevor er frontal mit einem dritten Fahrzeug zusammenstieß. Der Renault-Fahrer wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben alle anderen Insassen unversehrt. Drei weitere Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt. Die vier schwer demolierten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gesäubert und anschließend gestreut werden. Die Straße war bis kurz vor 11:00 Uhr komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr, die Straßenmeisterei und eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 58000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell