POL-FR: Freiburg: Brandmeldealarm in Schule - Feuer kann schnell gelöscht werden - Keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am 11.01.2022 gegen 9 Uhr wurde ein Brand im Rotteck-Gymnasium in Freiburg gemeldet. Das Feuer in einer Toilette konnte wenig später durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Schule musste geräumt werden, verletzt wurde niemand.

Die Toilette ist aufgrund der Brandbeschädigungen durch Hitze und Ruß auf bislang unbestimmte Zeit nicht mehr nutzbar. Der Schaden wird auf 15.000 bis 20.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte ein Handtuchspender. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, eine Brandlegung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

oec

