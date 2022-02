Polizei Mettmann

POL-ME: Schlägerei auf dem Hochdahler Markt löste Polizeieinsatz aus - Erkrath - 2202103

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagabend (21. Februar 2022) hat eine Schlägerei im Bereich des Hochdahler Marktes in Erkrath einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Folgendes war geschehen:

Gegen 18:20 Uhr meldeten sich Anwohner bei der Polizei, weil sie auf dem Hochdahler Markt eine körperliche Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Personen beobachtet hatten. Insgesamt sollen dort rund 20 Männer gegenseitig aufeinander eingeschlagen haben, wobei eine Person verletzt worden sein soll.

Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften schnell vor Ort und konnte dort auf einen 27-jährigen Hochdahler treffen, der eine blutende Platzwunde am Kopf hatte. Der Mann gab an, von seinem Schwager, einem 28-jährigen Hochdahler, mit einem metallenen Gegenstand geschlagen worden zu sein. Anschließend sei es dann zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der 27-Jährige musste daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Die Polizei leitete gegen den 28-jährigen Beschuldigten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die übrige Personengruppe konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Die Hintergründe zu der Auseinandersetzung sind in familiären Angelegenheiten zu suchen und aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell