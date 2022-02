Polizei Mettmann

POL-ME: Unrat brannte: Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2202102

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Dienstag (22. Februar 2022) hat es im Berliner Viertel in Monheim am Rhein einen kleineren Brand gegeben, der jedoch von der Feuerwehr innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden konnte.

Gegen 2:25 Uhr meldeten sich Anwohner der Tegeler Straße telefonisch bei der Feuerwehr, weil sie bemerkt hatten, dass auf Höhe der Hausnummer 1 am Straßenrand abgestellter Unrat gebrannt hatte. Die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein war schnell an der Einsatzörtlichkeit, wo sie feststellte, dass dort ein Holzregal sowie ein Plastikkäfig brannten. Da das Feuer noch recht klein war, konnten die Feuerwehrleute den Brand schnell löschen und unter Kontrolle bringen, ohne dass es zu einem nennenswerten Sachschaden gekommen war.

Hinsichtlich der Brandursache geht die Polizei davon aus, dass bislang noch Unbekannte das Feuer vorsätzlich gelegt haben. Konkrete Hinweise auf Tatverdächtige liegen jedoch nicht vor, weshalb die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Dienstag (22. Februar 2022) verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tegeler Straße gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer den Brand verursacht hat?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell