POL-KN: (Villingendorf, Lkrs. RW) Skoda bleibt mit Totalschaden liegen

Villingendorf (ots)

Zwischen Talhausen und Villingendorf ist am Sonntagmorgen eine 43 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Auf der teilweise schattigen Straße am Berg war es an einer Stelle plötzlich glatt, weswegen sie die Kontrolle über ihr Auto verlor und gegen die Leitplanke prallte. Ihr 15 Jahre alter Skoda wurde dabei erheblich beschädigt, weshalb die Polizei von einem Totalschaden ausgeht. Die Fahrerin kam bei dem Unfall mit dem Schrecken davon.

