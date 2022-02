Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil/Lkrs. Rottweil) Verkehrsunfall durch Wendemanöver (11.02.2022)

Rottweil (ots)

Bereits am Freitagnachmittag hat sich auf der B14 bei Rottweil ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignet. Ein 60-jähriger Renault-Fahrer stand gegen 16:00 Uhr mit seinem Fahrzeug im Bereich der Überleitung von der B14 auf die B27 auf der dortigen Abbiegespur und führte ein plötzliches Wendemanöver über die durchgezogene Mittellinie der Kraftfahrstraße durch. Ein aus Richtung Rottweil kommender 25-jähriger VW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch eine frontale Kollision mit dem quer zu Fahrbahn stehenden Renault nicht mehr verhindern. Auf Grund des heftigen Aufpralls wurde der Renault zurück auf die Abbiegespur geschoben, der VW kam nach links von der Fahrbahn ab und im dortigen Grünstreifen zum Stehen. Sowohl der 25-jährige VW-Fahrer, als auch dessen 25-jährige Beifahrerin wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro (FH).

