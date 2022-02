Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Lkrs. Rottweil) - 19-Jähriger vor Getränkemarkt verprügelt - Zeugen gesucht (11.02.2022)

Oberndorf am Neckar (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich bereits am Freitag, 11.02.2022, gegen 17.00 Uhr, vor einem Getränkemarkt in der Neckarstraße zugetragen hat. Ein 19-Jähriger befand sich dort zusammen mit zwei Freunden, als zwei unbekannte junge Männer auf ihn zukamen und Zigaretten von ihm verlangten. Als sie ihm in die Taschen greifen wollten schupste er sie weg, woraufhin beide auf ihn einschlugen und am Boden liegend, auf ihn eintraten. Zur Einschüchterung wurde dem 19-Jährigen von den Beiden noch ein Messer gezeigt bevor sie die Flucht ergriffen. Durch den Vorfall wurde der junge Mann leicht verletzt. Bei den Tätern soll es sich um zwei junge Männer im Alter von etwa 15 bis 17 Jahren handeln. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall und/oder zu den Tätern nimmt das Polizeirevier in Oberndorf unter der Telefonnummer 07423/81010 entgegen (AM).

