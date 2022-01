Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pottum-Fahren ohne Versicherungsschutz

Pottum (ots)

Am Montag, dem 03.01.2022, gegen 21:30 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Pottum ein Roller kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser nicht mehr versichert war. Gegen den 42 Jahre alten Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

