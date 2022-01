Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf Bad Ems- 7 Jähriger mit Stein am Kopf getroffen

Bad Ems (ots)

Am 31.12.2021 gegen 17:30 Uhr wurde ein 7- Jähriger Junge in der Unterführung Adolf- Reichwein- Straße zur Taunusallee von einem Stein am Kopf getroffen. Der Junge zog sich hierbei nicht unerhebliche Verletzungen zu. Bisher ist nicht bekannt, wer den Stein geworfen hat. Ggf. kommt auch die Nutzung einer Steinschleuder/ Zwille seitens des Täters in Betracht. Die Polizeiinspektion Bad Ems (02603 9700) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können.

