ZPD: Terminerinnerung! Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen (PHuStN): Das "Phoenix-Team" feiert 50 erfolgreiche Jahre und stellt sich neuen Herausforderungen

Hannover (ots)

Einladung (geeignet für Foto- und Fernsehaufnahmen)

Im Juli 1971 sind mit Helikoptern des Musters SA 318 C Alouette II erstmals zwei Polizeihubschrauber in Niedersachsen in Dienst gestellt worden. Die Einsatzmaschinen mit den Rufnamen "Phoenix 1" und "Phoenix 2" wurden seinerzeit in Hannover von Innenminister Richard Lehners an die Polizei Niedersachsen übergeben und starteten sowie landeten fortan zunächst am ersten Standort der PHuStN am Flughafen Hannover in Langenhagen. Fünf Jahre später folgte die Einrichtung einer zweiten Staffel am Standort Rastede (bei Oldenburg).

Die Geburtsstunde von "Phoenix", so der weit über die Grenzen Niedersachsens hinaus bekannte Funkrufname der PHuStN, und die geleistete Arbeit dort werden Niedersachsens Minister für Inneres und Sport Boris Pistorius, Landespolizeipräsident Axel Brockmann sowie Polizeipräsidentin Christiana Berg im Rahmen eines gut einstündigen Pressetermins am

Mittwoch, 14. Juli 2021 um 10.15 Uhr am Standort der PHuStN auf dem Gelände des Flughafens Hannover

würdigen. Zu dieser Veranstaltung laden wir Sie herzlich ein!

Neben einem Blick zurück, gewähren wir Ihnen im Rahmen des Termins auch "live" einen spannenden Einblick in neue Herausforderungen der Staffel - als "Premiere in Niedersachsen": den ersten (simulierten) Löschwassereinsatz mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers. Darüber hinaus: neue technische Möglichkeiten bei der Suche nach vermissten Personen.

Wichtiger Hinweis für interessierte Redaktionen:

Da die Veranstaltung im Sicherheitsbereich auf dem Flughafen Hannover stattfindet, ist eine verbindliche Anmeldung (Akkreditierung) Ihrerseits bis heute Nachmittag, 12. Juli um 16:00 Uhr, erforderlich. Wir benötigen dazu von Ihnen ein Foto oder einen Scan Ihres Bundespersonalausweises (Vorder- und Rückseite) per E-Mail an pressestelle@zpd.polizei.niedersachsen.de - vielen Dank.

Alternativ: Sie können der Pressekonferenz auch über den Internetlink https://polizei-nds.stream24.net/ im Live-Stream folgen. Eine entsprechende Ticket-Nummer zur Einwahl in das Gespräch wird Ihnen nach Anmeldung im Rahmen einer E-Mail rechtzeitig mitgeteilt. Näheres dazu entnehmen Sie bitte den darin enthaltenen Informationen.

Check-in und Transfer:

Bitte finden Sie sich am

14. Juli 2021 spätestens um 09.15 Uhr am General Aviation Terminal (GAT 1) zum Check-in ein. Das GAT 1 (s. Anfahrtsskizze) ist ab 9 Uhr geöffnet.

Von dort findet in Zusammenarbeit mit der Pressestelle des Flughafens Hannover nach der Sicherheitskontrolle ein Bustransfer zum Standort der PHuStN statt. Ihr Fahrzeug können Sie zwischenzeitlich kostenfrei in Parkhaus 7 abstellen. Die erste Rückfahrt zum GAT 1 erfolgt wiederum mit einem Flughafenbus, und dies voraussichtlich ab 11.30 Uhr.

Anmeldung für O-Töne vor Ort:

Im Anschluss an die Pressekonferenz sowie Live-Demonstration werden Ihnen Minister Pistorius, Landespolizeipräsident Axel Brockmann, Landesbranddirektor Jörg Schallhorn, Polizeipräsidentin Christiana Berg sowie Vertreter der PHuStN für O-Töne gerne zur Verfügung stehen. Auf Grund der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 kann jedoch nur eine begrenzte Zahl an Journalistinnen und Journalisten zugelassen werden. Deshalb bitten wir Sie, sich für die O-Töne bis Montag, 12. Juli, 16:00 Uhr, anzumelden (pressestelle@zpd.polizei.niedersachsen.de). Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben.

Wir bitten darum, während des Termins die Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten sowie einen Mund-Nasen-Schutz mitzuführen. Zur Kontaktnachverfolgung nutzen wir am Check-in die Luca- sowie Corona-Warn-App. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

