POL-FL: Tönning: Sachbeschädigungen durch Graffiti, Zeugen gesucht!

In der jüngsten Vergangenheit kam es zu diversen Fällen von Sachbeschädigung durch Graffiti in Tönning. Aktuell liegen der Polizeistation Tönning 18 Strafanzeigen vor. In den meisten Fällen wurde das Tag "A (Rautesymbol) S" auf Stromkästen aufgebracht. Die Sachbeschädigungen wurden am 26. Januar 2021 festgestellt. Die Tatorte sind im gesamten Stadtgebiet Tönning verteilt. Die Polizei sucht Zeugen. Wenn Sie Hinweise auf Tatverdächtige geben können oder in den letzten Tagen auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Tönning unter 04861-6170660 oder per Email unter Toenning.PSt@Polizei.LandSH.de . Vielen Dank!

