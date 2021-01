Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Risum-Lindholm: Verkehrsunfall - Lkw fährt in Wohnhaus

Risum-Lindholm (ots)

Am Mittwochmorgen (27. Januar 2021) gegen 04.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 im Bereich Risum-Lindholm. Ein Lkw kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Wohn- und Geschäftshaus. Die beiden Bewohner schliefen im Obergeschoss und wurden durch die Erschütterung geweckt. Beide blieben unverletzt. Der Lkw-Fahrer, ein 25-jähriger Mann aus der Nähe von Kiel, wurde leicht verletzt in ein Flensburger Krankenhaus eingeliefert. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Für die Dauer der Bergung bleibt die B5 in Fahrtrichtung Norden einseitig gesperrt.

