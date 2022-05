Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: drei Absperrpfosten umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.05.2022, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 20.40 Uhr, fuhr ein Unbekannter beim Bahnübergang in Herten drei mit einer Kette verbundene Absperrpfosten um. Nach Sachlage befuhr der Unbekannte die Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße und kam aus hier nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit den Absperrpfosten kollidierte. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0 (24 h), sucht Zeugen, welchen den Unfall beobachteten und Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können.

