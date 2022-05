Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall auf Bundesstraße - drei Verletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 24.05.2022, kurz nach 15.00 Uhr, kam es auf der Wiesentalstraße in Stetten zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Rettungsdienst musste drei Verletzte in ein Krankenhaus bringen. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Wiesentalstraße in Richtung Schweizer Grenze. Zwischen den Einmündungen zu der Weiler Straße und der Straße "Ob der Bruck" musste er verkehrsbedingt anhalten. Eine hinter ihm fahrende 46-jährige Pkw-Fahrerin hielt ebenfalls an. Eine folgende 60-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte die beiden stehenden Fahrzeuge wohl zu spät und fuhr auf den Pkw der 46-Jährigen auf. Deren Pkw wurde in der Folge auf den Pkw des 43-Jährigen aufgeschoben. Die 60-Jährige sowie die 46-Jährige und deren Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden vom Werkhof Lörrach beseitigt. Während der Unfallaufnahme war die Wiesentalstraße halbseitig gesperrt.

