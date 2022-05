POL-FR: Höchenschwand: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht am Samstag

Freiburg (ots) - Hintereinander befuhren am Dienstag, 24.05.2022 gegen 08.30 Uhr ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Touran vor einem 45 Jahre alten Mann in seinem Opel die B 317 von Lörrach kommend in Richtung Schopfheim. In Höhe Maulburg musste der 21-jährige verkehrsbedingt abbremsen, was der hinter ihm fahrende Opel-Fahrer zu spät merkte. Er fuhr dem Touran auf ...

mehr