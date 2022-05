Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahndungskontrolle - Gesuchter geht ins Netz

Freiburg (ots)

Bei einer Fahndungskontrolle am Dienstagabend, 24.05.2022, vor dem Ortseingang von Obersäckingen ging ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz. Zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr kontrollierte die Polizei an einer ausgeleuchteten Kontrollstelle den Fahrzeugverkehr. Gegen 19:10 Uhr wurde der 22 Jahre alter Fahrer eines Lieferwagens überprüft. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn eine Geldstrafe ersatzweise eine Freiheitsstrafe wegen Nötigung verhängt worden war. Da er die Strafe nicht antrat, wurde per Vollstreckungshaftbefehl nach ihm gesucht. Die Geldstrafe konnte er nicht begleichen, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt kam.

