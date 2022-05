Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 18-Jähriger bei Eisstadion niedergeschlagen und beraubt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.05.22, wurde in Freiburg gegen 23.30 Uhr ein 18-jähriger Mann in der Ensisheimer-Straße auf Höhe des Eisstadions von einer Gruppe unbekannter Täter angegriffen und beraubt. Der Geschädigte befand sich auf dem Heimweg von der Messe Freiburg als er auf eine vier- bis fünfköpfige Männergruppe stieß. Diese schlugen ihn nieder und traten auch auf ihn ein als er am Boden lag. Nachdem die unbekannten Täter die Flucht ergriffen hatten, bemerkte der Geschädigte, dass ihm 20 Euro Bargeld entwendet wurden. Der Geschädigte erlitt durch die Tritte und Schläge Verletzungen, welche stationär in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei der Tätergruppierung soll es sich um Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter zwischen 16 und 20 Jahren gehandelt haben. Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761/882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zur Täterschaft geben können.

