POL-FR: Emmendingen - Motorrollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagvormittag, 23.05.2022, gegen 10:25 Uhr bog ein 80-jähriger Autofahrer in Emmendingen vom Elzweg kommend nach links in die Straße Am Elzdamm ein.

Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines dort aus Richtung Emmendingen kommenden 58-jährigen Motorrollerfahrers und kollidierte mit diesem. Infolge der Kollision stürzte der Rollerfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

