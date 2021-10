Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Güterwaggon gerät in Brand - Bahnstrecke komplett gesperrt Sarstedt am 23.10.2021 gegen 05:30 Uhr

In den frühen Morgenstunden ist es zu einem Brand auf einem Güterzug gekommen. Der mit Sattelaufliegern beladene Zug auf dem Weg von Padborg(DK)nach Verona(IT) hatte nach ersten Erkenntnissen mit seinem Stromabnehmer die heruntergerissene Oberleitung eines vorausfahrenden Zuges erfasst und durch den Kurzschluss eine Funkenbildung verursacht, die den Brand auslöste. Auf dem LKW-Anhänger befand sich ein Gefahrstoff, ein so genanntes Halbgemisch, mit der Nummer UN 3082. (leere Tetra Packs) Der kräftige und aufböende Wind trieb immer wieder Funken des Brandes auf eine nahegelegene Tankstelle zu. Gegen 07:00 Uhr konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Bei Unfällen auf elektrifizierten Strecken muss zunächst der Strom der Oberleitung abgeschaltet und vor und hinter der Unfallstelle durch den Notfallmanager eine so genannte Erdung durchgeführt werden, um die Rettungskräfte nicht zu gefährden. Der verursachende Zug, ebenfalls ein Güterzug von Maschen nach Eschwege, konnte ermittelt werden und steht bei Nordstemmen. Die Brandermittlungen führt die zuständige Polizei in Hildesheim. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Strecke wird nach Aussagen der Deutschen Bahn möglicherweise noch über das Wochenende gesperrt bleiben, da umfangreiche Aufräum- und Reinigungsarbeiten erforderlich sind. Von der Unfallstelle wurden durch den Polizeihubschrauber der Bundespolizei aus Gifhorn Luftbilder angefertigt. Insgesamt waren mehr als 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Landes- und Bundespolizei, Rettungsdienst und Notfallmanagement im Einsatz.

Luftbilder liegen vor und können gern angefordert werden.

