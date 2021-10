Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zwei Mal Widerstand in 12 Stunden: Maskenverweigerer dreht auf der Bundespolizeiwache durch

Hannover (ots)

Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, wurde ein 27-jähriger Afghane im Hauptbahnhof ohne Mund-Nasenschutz angetroffen und kontrolliert. Von Beginn an zeigte sich der Mann bei der Identitätsfeststellung unkooperativ, zerriss seine Jackenbänder, ballte seine Hände zur Faust und folgte in keiner Weise den Aufforderungen der Streife. Letztendlich wurde er unter Zwang der Dienststelle zugeführt. Dort sperrte er sich aktiv gegen die Maßnahmen. Bei der Durchsuchung wurde zudem eine griffbereite Rasierklinge aufgefunden. Nach Abschluss der Identitätsfeststellung wurde er aus der Dienststelle entlassen. Nur 12 Stunden später wurde der Afghane durch die Folgeschicht erneut ohne Mund-Nasenschutz im Hauptbahnhof angetroffen und angesprochen. Da er keine Ausweispapiere mit sich führte, begleitet er die Streife zunächst bereitwillig mit zur Wache. Dort drehte er denn aber richtig auf. Aggressiv sperrte er sich erneut gegen die Identitätsfeststellung und Durchsuchung, so dass er gefesselt werden musste. Aber auch das beruhigte den 27-Jährigen nicht und er versuchte die Beamten mittels Kopfstößen zu verletzen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an, da der Verdacht auf Drogenkonsum bestand. Währenddessen spuckte der aggressive Mann fortlaufend in Richtung der Bundespolizisten und schlug seinen Kopf gegen die Wand, um sich selber zu verletzen. Ihm wurde eine Spuckhaube aufgesetzt und er wurde durch Beamte fixiert, damit er sich nicht selber verletzt. Der Arzt entschied schließlich, dass der Mann zu seinem eigenen Schutz zeitweilig in eine psychiatrische Einrichtung untergebracht wird. Gegen den Mann wird nun wegen zweifachen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Zudem erwarten ihn zwei Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

