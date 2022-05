Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fehler beim Abbiegen - zwei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Beim Abbiegen zu einem Autohaus übersah am Montag, 23.05.2022, gegen 10.50 Uhr, eine 62-jährige Pkw-Fahrerin einen entgegenkommenden 71-jährigen Pkw-Fahrer. Durch die Kollision wurde der Pkw der 62-Jährigen um 180 Grad gedreht. Der Pkw des 71-Jährigen wurde auf den Gehweg abgewiesen. Die 62-Jährige befuhr die Brombacher Straße in Richtung Brombach als sie kurz nach der Einmündung zur Siedlungsstraße nach links zu einem Autohaus abbiegen wollte. Ein Pkw-Fahrer aus dem Gegenverkehr hielt an um der Frau das Abbiegen zu ermöglichen. Beim Abbiegen übersah dann die 62-Jährige den auf der Rechtsabbiegespur in Richtung Schwarzwaldstraße fahrenden 71-jährigen Pkw-Fahrer. Die 62-Jährige sowie die Beifahrerin des 71-Jährigen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell