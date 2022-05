POL-FR: Fahrräder im Fokus - Schwerpunktkontrollwoche im Radverkehr

Freiburg (ots) - Am Montag, 23.05.2022, kurz vor 12:00 Uhr, ist eine Fußgängerin in WT-Waldshut von einem Auto touchiert worden. Die 54 Jahre alte Frau wurde dabei am Kopf verletzt. Sie kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Eine 55 Jahre alte Autofahrerin war zuvor in Höhe des Krankenhauses von der B 34 nach rechts in die Kaiserstraße abgebogen. Dabei kam es zum Aufprall mit der ebenfalls bei ...

