Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

Meinerzhagen (ots)

Am Freitag gegen 12:30 Uhr wurde eine 71-jährige Meinerzhagenerin beim Einkaufen in einem Discounter Am Bücking bestohlen. Sie hatte ihre Geldbörse während des Einkaufes in ihrer Handtasche verstaut. An der Kasse des Discounters stand sie dann ohne Geld, Papiere und Bankkarte da.

