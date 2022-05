POL-MK: Taschendiebe unterwegs

Plettenberg (ots) - Versuchter Einbruch Unbekannte versuchten Freitag in der der Zeit von 16 Uhr bis 23:30 Uhr in eine Wohnung an der Reichsstraße einzubrechen. Die Täter versuchten die Tür mittels einer Karte zu öffnen. Die Täter gelangten nicht in die Wohnung. Verkehrsschilder bemalt In der Nacht zu Sonntag gegen 04:00 Uhr wurde ein Zeuge durch laute Musik auf eine Gruppe von 5 Jugendlichen aufmerksam. Sie liefen ...

mehr