POL-FR: Wehr: Mutmaßlicher Exhibitionist tritt auf - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Ein junger Mann wollte am Freitagabend gegen 18:15 Uhr in der Straßburger Straße in Breisach Zigaretten an einem Automaten erwerben. Ein dunkelblauer Renault Mégane hielt neben ihm an und drei männliche Personen stiegen aus. Unter Vorhalt eines Messers sei er in französischer Sprache von den Männern gezwungen worden, in das Fahrzeug zu steigen. ...

mehr