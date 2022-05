Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Freibad Kiosk - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Drei bislang unbekannte männliche Personen verschafften sich am Samstag, 21.05.2022 gegen 23.10 Uhr Zutritt zum Freibad in der Schlattholzstraße. Über den Rollladen wurde in den Kiosk eingedrungen und rund 20 0,5 Liter PET-Flaschen Coca-Cola, eine unbekannte Menge an Speiseeis und ein roter Kunststoffmülleimer entwendet. Über eine Videoüberwachung konnten die drei Eindringlinge aufgezeichnet werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an oben genannten Tag am Schwimmbad gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

