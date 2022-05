Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Junger Mann will Zigaretten holen und wird ausgeraubt

Freiburg (ots)

Ein junger Mann wollte am Freitagabend gegen 18:15 Uhr in der Straßburger Straße in Breisach Zigaretten an einem Automaten erwerben. Ein dunkelblauer Renault Mégane hielt neben ihm an und drei männliche Personen stiegen aus. Unter Vorhalt eines Messers sei er in französischer Sprache von den Männern gezwungen worden, in das Fahrzeug zu steigen. Dort habe man ihn aufgefordert, seine Gegenstände herauszugeben. Nachdem er sein neues Iphone an die Männer übergeben hatte, durfte er das Auto wieder verlassen und die Täter fuhren davon.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen lautet wie folgt:

1. Tatverdächtiger: "Nordafrikanisches" Erscheinungsbild, lockige, dunkle Haare, roter Sportanzug, dunkle Sonnenbrille, Goldkette

2. Tatverdächtiger: Weiße Sportjacke mit blauen Ärmeln, schwarze Cargoshorts, Goldkette

3. Tatverdächtiger: Mehrere Muttermale im Bereich der Nase, schwarzer Sportanzug, weiße Sneaker, Goldkette

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sich unter der 0761/882-2880 zu melden.

ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell