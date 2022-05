Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg Verkehrsunfall - fünf verletzte Personen

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen kam es am heutigen Montag, dem 23.05.2022, gg. 16.40 Uhr, an der Kreuzung Escholzstraße / Breisacher Straße in Freiburg.

Ein Autofahrer befuhr dabei die Escholzstraße und kam aus unbekannter Ursache von der Rechtsabbiegespur ab auf die Geradeausspur Richtung Hohenzollernstraße.

Zu diesem Zeitpunkt warteten dort mehrere Fahrradfahrerinnen und ein weiteres Auto an der roten Ampel. Das Auto fuhr dabei die drei Fahrräder und das Auto an. Hierbei wurde eine Person schwer verletzt. Drei weitere Personen sind leicht verletzt, ebenso der Autofahrer. Welcher an der Ampel warten musste.

Der 82-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Telefon: 0761-882-3100 zu melden.

Es wird nachberichtet.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell