POL-FR: Lörrach: wegen starker Bremsung wird Fahrradfahrer über Lenker abgeworfen - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.05.2022, gegen 20.15 Uhr, bremste ein 56-jähriger Mann an der umschaltenden Ampelanlage in der Freiburger Straße / Kreuzung Wiesentalstraße sein Fahrrad so stark ab, dass er im Anschluss über den Lenker nach vorne abgeworfen wurde. Durch den Sturz zog er sich unter anderem Verletzungen im Gesicht zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

