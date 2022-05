Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Mountainbiker auf Downhillstrecke gestürzt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.05.2022, gegen 15.40 Uhr, stürzte ein 52-jähriger Mountainbiker beim Befahren der Downhillstrecke am Hasenhorn und prallte gegen eine Böschung. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung durch die Bergwacht und dem Notarzt bracht der Rettungsdienst den 52-Jährigen in ein Krankenhaus.

