POL-FR: Schopfheim: Gefahr durch herausgehobene Gullideckel - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Ein 21-jähriger Motorradfahrer befuhr am Freitag, 20.05.2022, gegen 12.10 Uhr, die Kreisstraße 6352 von Schlechtbach kommend in Richtung Gerspach, als er am Ende einer Rechtskurve aufgrund von kleinen Steinen auf der Fahrbahn ins Schleudern kam und letztlich vom Motorrad abgeworfen wurde. Das Motorrad prallte im Anschluss an einen Baum. Der ...

mehr