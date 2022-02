Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wildunfall; Falscher Handwerker; Verkehrsunfall; Körperverletzung; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Mit Rehen kollidiert

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist eine 50 Jahre alte Autofahrerin bei einem Wildunfall am Mittwochabend auf der L 383. Die Frau befuhr gegen 19.25 Uhr mit ihrem VW Lupo die Landesstraße von Gönningen in Richtung Reutlingen. Dabei erfasste sie kurz vor der Abzweigung nach Bronnweiler mit dem Wagen zwei von rechts über die Straße rennende Rehe frontal. Die Tiere starben vor Ort. Der VW, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rn)

Reutlingen (RT): Von falschem Handwerker bestohlen (Warnhinweis)

Eine Seniorin ist am Mittwochvormittag von einem dreisten Kriminellen bestohlen worden. Der Täter klingelte kurz nach elf Uhr bei der Frau und gab sich als Handwerker aus. Weiter gaukelte er ihr vor, dass aus den Leitungen im Gebäude braunes Wasser kommen würde. Unter dem Vorwand, daher die Wasserleitungen in der Wohnung prüfen zu müssen, verschaffte sich der Unbekannte Zutritt. Die Seniorin schenkte dem vermeintlichen Handwerker Glauben und ließ auf dessen Geheiß im Badezimmer das Wasser laufen. Der Unbekannte nutzte die Ablenkung der Bewohnerin und machte sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Kenntnisstand entwendete er mehrere hundert Euro Bargeld sowie Schmuck. Mit der Ausrede, kurz mit einem Kollegen sprechen zu müssen, verließ der Täter anschließend die Wohnung.

Die Polizei rät hierzu:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie unaufgefordert auf angebliche Schäden an Ihrem Haus aufmerksam machen oder Wartungsarbeiten durchführen wollen.

- Erteilen Sie niemals spontan an der Haustür einen Auftrag. Ein seriöser Handwerker wird Ihnen ein schriftliches Angebot machen und Ihnen Zeit zum Überlegen geben.

- Ziehen Sie Angehörige zu Rate.

- Merken Sie sich verdächtige Personen und Fahrzeuge und verständigen Sie die Polizei. (mr)

Pfullingen (RT): Unfall im Kreuzungsbereich

Im Kreuzungsbereich Römerstraße / Daimlerstraße sind am späten Mittwochabend zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 23.30 Uhr bog ein 18-Jähriger mit einem Citroen von der Daimlerstraße in die Römerstraße ein, wobei es zur Kollision mit dem von rechts kommenden BMW eines 67 Jahre alten Mannes kam. Durch die Wucht des Aufpralls lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Außerdem erlitt der 67-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Blechschaden beträgt insgesamt rund 28.000 Euro. (mr)

Ostfildern (ES): Mit Flasche zugeschlagen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Ostfildern gegen einen 27-Jährigen, der am Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr, einen Jugendlichen mit einer Flasche verletzt haben soll. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge schlug der Tatverdächtige einen 15-Jährigen in einer U-Bahn in Nellingen ohne ersichtlichen Grund mit einer Glasflasche auf den Kopf. Der Jugendliche musste anschließend mit einer entsprechenden Verletzung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Beschuldigte wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zeugen des Vorfalls, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/341698-300 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): In Mehrfamilienhaus eingebrochen (Warnhinweis)

In eine Hochparterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pliensauvorstadt ist am Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr schlug der Täter die Scheibe einer Balkontür ein und gelangte so in die Wohnung. Dort suchte er nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere die Bewohner von Erdgeschoss- und Hochparterre-Wohnungen:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Schließen Sie bei Einbruch der Dunkelheit vorhandene Rollläden.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. (rn)

Dußlingen (TÜ): Einbruch in Bäckerei

Eine Bäckerei in der Bahnhofstraße ist in der Nacht zum Donnerstag zum Ziel eines Einbrechers geworden. Zwischen 19 Uhr und 4.50 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über eine Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren hebelte er eine weitere Tür auf und stieß auf eine Wechselgeldkassette, die er ausplünderte. Eine weitere ließ er mitgehen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

