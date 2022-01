Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 35.

Ein 41-Jähriger war gegen 13.30 Uhr mit seinem Pkw von Karlsdorf kommend in Richtung Graben-Neudorf unterwegs. Auf einer Brücke in einer leichten Rechtskurve kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte den entgegenkommenden Pkw einer 30-Jährigen. Anschließend prallte sein Pkw frontal gegen den Pkw einer 67-Jährigen. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente auf eine alkoholische Beeinflussung des 41-Jährigen. Er wurde auf die Wache gebracht und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Bundesstraße 35 war zwischen Graben-Neudorf und Karlsdorf-Neuthard für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn bis gegen 16.00 Uhr voll gesperrt.

