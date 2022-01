Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Leichtverletzte nach Zusammenstoß mit Linienbus

Karlsruhe (ots)

Bei einem Zusammenstoß am Dienstagmorgen zwischen einem Lkw und einem Linienbus an der Einmündung der Bundesstraße 3 zur Südtangente am Zündhütle wurden mehrere Personen verletzt.

Offensichtlich übersah ein Lkw-Fahrer gegen 10 Uhr bei einem verbotswidrigen Wendemanöver an der Ampel einen aus Richtung Durlach kommenden Bus und kollidierte mit diesem. Hierbei wurden zwei Insassen des Busses und der 49-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Aufgrund des Unfalls kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell