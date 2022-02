Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mann erschießt Ehefrau und tötet sich anschließend selbst (Berichtigung Tattag Mittwoch statt Dienstag)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 16.02.2022/22.50 Uhr

Kirchheim/Teck (ES):

Zu dem Tötungsdelikt mit anschließender Selbsttötung am Mittwochabend in Kirchheim liegen nun folgende, wesentliche Ermittlungsergebnisse der Kriminalpolizei vor:

Wie bereits berichtet war die Polizei gegen 19.30 Uhr alarmiert worden, nachdem Passanten vor dem Einkaufsmarkt in der Stuttgarter Straße Schüsse gehört hatten. Durch Polizeibeamte wurde eine 58-Jährige, in dem Markt beschäftigte Frau erschossen aufgefunden. Auf dem Parkplatz vor dem Eingangsbereich wurde ihr Ehemann tot in seinem Wagen festgestellt. Der 59-Jährige, der Angehöriger des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg war, hatte zunächst seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und sich danach selbst mit seiner Dienstwaffe getötet.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand liegt das Motiv im privaten / familiären Bereich und hat keinen erkennbaren dienstlichen Bezug. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell