POL-RT: Unfall auf B 27 bei Hechingen

Reutlingen (ots)

Hechingen (ZAK): Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf B 27

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen am Mittwochnachmittag auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen hat im Berufsverkehr zu entsprechenden Behinderungen geführt. Gegen 15.30 Uhr stand kurz vor der Ausfahrt Hechingen-Mitte ein MAN-Transporter der Streckenkontrolle auf der rechten Fahrspur. Nach derzeitigem Kenntnisstand wechselte eine 67-jährige VW-Lenkerin daher auf den linken Fahrstreifen, worauf es zur Kollision mit dem Ford einer 18-Jährigen kam. Im Anschluss kollidierte der Ford mit den Mittelleitplanken. Der VW hingegen geriet wieder nach rechts und krachte ins Heck des Transporters. Die beiden Fahrerinnen erlitten den aktuellen Ermittlungen zufolge leichte Verletzungen. Sie wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Gesamtschaden beträgt vorläufigen Schätzungen zufolge rund 60.000 Euro. Der VW sowie der Ford mussten zudem abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war gegen 16.45 Uhr geräumt. (mr)

