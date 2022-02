Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Schultoilette; Diebstahl von Fahrzeugteilen; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Brand in Schultoilette

Starker Rauch aus der Mädchentoilette einer Schule in der Carl-Diem-Straße hat am Mittwochvormittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 11.20 Uhr war ein Brandalarm bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei eingegangen. Die Feuerwehr, mit vier Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten anrückte, konnte zum Glück rasch Entwarnung geben. In einer der Kabinen war offensichtlich mutwillig Toilettenpapier in Brand gesetzt worden und hatte Kunststoffteile in Brand gesetzt. Die rauchenden Plastikreste konnten schnell abgelöscht werden. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und zwei Sanitäter im Einsatz. Verletzt wurde aber niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (cw)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Katalysatoren gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf Fahrzeugkatalysatoren hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Ausstellungsgelände eines Autohandels in der Heinrich-Hertz-Straße eingedrungen sind. Zwischen 18 Uhr und 9.30 Uhr verschafften sich die Diebe auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu dem umzäunten Gelände, flexten an mindestens fünf ausgestellten Fahrzeugen der Marken Audi und BMW die Katalysatoren ab und ließen sie mitgehen. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die dort zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3. (cw)

Balingen (ZAK): Auf Laster aufgefahren (Zeugenaufruf)

Ein Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Lastwagen hat sich am Mittwochmorgen auf der B 27 in Fahrtrichtung Rottweil ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 28-Jährige mit einem Renault Trafic gegen 5.40 Uhr auf der Bundesstraße von Hechingen herkommend unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Balingen-Nord krachte der Kleinbus heftig ins Heck eines abbremsenden Lkw. Dabei verletzte sich die 28-Jährige leicht. Ihr Wagen, an dem sich der Blechschaden auf zirka 5.000 Euro belaufen dürfte, musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Laster, zu dem keine Hinweise vorliegen, war ohne anzuhalten weitergefahren. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum beteiligten Lkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell