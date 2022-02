Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Wohnhaus; Verkehrsunfälle; Telefonbetrug

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Einbrecher unterwegs

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stuttgarter Straße ist im Laufe des Dienstags eingebrochen worden. Zwischen 13.30 Uhr und 23.30 Uhr brach der Unbekannte zunächst ein Tor auf und verschaffte sich so Zutritt zum Garten des Gebäudes. Von dort aus gelangte er auf einen Balkon, auf dem er die Tür einschlug und so in die Wohnung eindrang. Nach ersten Erkenntnissen entwendete er Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Filderstadt (ES): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Ein Schaden in Höhe von rund 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag entstanden. Ein 71-Jähriger befuhr gegen 16.10 Uhr mit einer Mercedes-Benz A-Klasse die Straße Haberschlaiheide von Bonlanden herkommend. Beim Linksabbiegen zu einer Klinik übersah er eigenen Angaben nach aufgrund der tiefstehenden Sonne den entgegenkommenden Smart einer 29 Jahre alten Frau. Beide Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst brachte beide Beteiligten zur Untersuchung in die Klinik. Ersten Erkenntnissen nach waren sie unverletzt geblieben. (ms)

Beuren (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Im Straßengraben endete die Fahrt einer 28-Jährigen nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der L 1210 zwischen Beuren und Owen. Die Frau war gegen 10.20 Uhr mit ihrem Renault Clio auf der Landesstraße in Richtung Owen unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts und aufs Bankett kam. Beim Gegenlenken übersteuerte sie, verlor die Kontrolle über ihren Renault und schleuderte zunächst über die Gegenfahrbahn ins linke Bankett. Beim erneuten Gegenlenken drehte sich ihr Wagen und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung im rechten Straßengraben zum Liegen. Ersthelfer befreiten die zum Glück unverletzt gebliebene Fahrerin anschließend aus ihrem Fahrzeug. Der Clio, der nur noch Schrottwert haben dürfte, musste nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Von vermeintlichem Software-Mitarbeiter betrogen

Ein 31-jähriger Rottenburger ist am Dienstag von einem Kriminellen um einen hohen Geldbetrag betrogen worden. Der Anrufer, der sich als Mitarbeiter des Software-Unternehmens Microsoft ausgab, gaukelte dem Mann in englischer Sprache vor, sein Computer sei von Schadsoftware befallen. Zur Behebung des Problems forderte der Betrüger den 31-Jährigen auf, ein Programm für einen sogenannten Fremdzugriff auf dem PC zu installieren. Dem kam der Rottenburger nach. Dadurch gelang es dem Täter, über das Online-Banking vom Konto des Mannes einen vierstelligen Betrag zu überweisen. Ob das Geld zurückgebucht werden kann, steht noch nicht fest.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen und rät: - Beenden Sie solche Gespräche unverzüglich. - Verweigern Sie strikt Aufforderungen zur Installation einer Fernwartungssoftware. - Geben Sie niemals Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter oder sonstige Zugangsdaten preis.

Wenn Sie Opfer einer solchen Straftat wurden: - Trennen Sie den Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter. - Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank auf. In manchen Fällen kann es gelingen, bereits bezahlte Beträge wieder zurück zu holen. - Lassen Sie Ihren PC überprüfen und das Fernwartungsprogramm löschen. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informations- und Präventionstipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ (mr)

