Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrgäste und Passanten angegangen; Radlader gestohlen; Einbrüche; Brände

Reutlingen (ots)

Vorfahrt nicht beachtet

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag im Stadtteil Oferdingen ereignet. Eine 91-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit einem VW von der Straße Am Mühlwehr auf die Pliezhäuser Straße eingefahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 71 Jahre alten Peugeot-Lenkers. Durch den Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin in ihrem Wagen eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Seniorin zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 71-Jährige zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in bislang unbekannter Höhe. Sie mussten abgeschleppt werden. (ms)

Reutlingen (RT): Fahrgäste und Passanten angegangen (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen zwei Unbekannte, die am Montagabend mehrere Fahrgäste in einem Bus der Linie 1 sowie Passanten verbal und körperlich angegangen haben. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge beleidigten die beiden Tatverdächtigen gegen 19.45 Uhr mehrere Fahrgäste und den Fahrer eines am Listplatz stehenden Linienbusses. Als die Männer anschließend des Busses verwiesen wurden, schlug einer von ihnen auf eine 27-Jährige ein. Außerhalb des Fahrzeugs soll einer der Tatverdächtigen einen 50-Jährigen geschlagen, diesen auch getreten und verletzt haben. Eine sofortige ärztliche Versorgung lehnte er ab. Die 27-Jährige war augenscheinlich unverletzt geblieben. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Beide Tatverdächtigen flüchteten anschließend zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Es soll es sich um zwei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren gehandelt haben. Einer von ihnen war etwa 185 Zentimeter groß und schlank. Er hatte gegelte Haare und trug einen Pullover mit weiß/roten Streifen von der Schulter bis zur Hüfte sowie eine Bauchtasche. Sein Begleiter war etwa 170 Zentimeter groß und mit einer roten Jacke und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07121/942-3333. (rn)

Reutlingen (RT): Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 32-Jähriger entgegen, der am Montagnachmittag betrunken einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 17.35 Uhr mit seinem Smart auf der K 6729 von der L 383 kommend in Richtung Pfullingen unterwegs. Auf Höhe von Diebenloch kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Leitpfosten und ein Stationierungszeichen. Anschließend fuhr mit seinem erheblich beschädigten Wagen weiter in Richtung Pfullingen. Zeugen beobachteten kurze Zeit später, wie der Fahrer wieder zur Unfallstelle zurückkehrte, sein verlorenes Kennzeichen aufsammelte und erneut das Weite suchte. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Fahrer und Fahrzeug wenige Kilometer weiter beim Wechsel der luftleeren Reifen angetroffen werden. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 32-Jährigen ergab einen Alkoholwert von mehr als 1,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt wurde. Der Smart, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Eningen (RT): Radlader gestohlen (Zeugenaufruf)

Zeugen zum Diebstahl eines Radladers der Marke Hytec, Typ ZL20F mit Schaufel und Palettengabel sucht das Polizeirevier Pfullingen. Wie erst am Montag entdeckt wurde, war die Arbeitsmaschine bereits am Sonntag, dem 6. Februar, vom Gelände einer Baustelle in der Reutlinger Straße gestohlen worden. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge betraten Unbekannte zwischen 7.30 Uhr und acht Uhr das Baustellengelände, fuhren den Radlader im Wert von etwa 20.000 Euro auf einen Anhänger und transportierten ihn ab. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9918-0 um Hinweise. (cw)

Römerstein-Donnstetten (RT): Einbruch im Römersteinturm

Zu einem Einbruch im Römersteinturm ist es in der Zeit von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 16 Uhr, gekommen. Ein bislang unbekannter Täter betrat den für den Publikumsverkehr frei zugänglichen Eingangsbereich des Turms. Dort schlug der Unbekannte die Glasscheibe des Kassenräumchens ein und stieg in dieses ein. Im Anschluss brach er ein Spendenbehältnis auf und entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Hohenstein-Bernloch (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus im August-Lämmle-Weg ist im Laufe des Montags eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangte der Einbrecher in der Zeit von 6.40 Uhr bis 20.35 Uhr ins Innere des Gebäudes. In der Folge durchwühlte der Täter mehrere Schränke und Kommoden. Über das Diebesgut liegen noch keine konkreten Angaben vor. Der Schaden an der Terrassentür wird auf 500 Euro geschätzt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): Brand in Wertstoffdeponie

Ein Brand auf dem Gelände einer Wertstoffdeponie ist am frühen Dienstagmorgen bei Bonlanden ausgebrochen. Gegen 5.45 Uhr gingen die ersten Notrufe von Verkehrsteilnehmern ein, die eine starke Rauchentwicklung neben der B 27 in der Nähe der Gutenhalde meldeten. Sofort rückte ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften an den Brandort aus und begann die Flammen in einem Grünschnitthaufen in der Größe von etwa 80 x 10 x 7 Metern zu bekämpfen. Die Löscharbeiten dauerten den ganzen Vormittag an. Ersten Erkenntnissen nach dürfte vermutlich noch nicht vollständig abgekühlte Asche den Brand verursacht haben. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Bundesstraße über die Warn-App NINA und den Verkehrsfunk gewarnt. (ms)

Filderstadt (ES): Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Rauch aus den Badezimmerfugen einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gymnasiumstraße hat am späten Dienstagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 22.25 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle die Rauchentwicklung in der Obergeschosswohnung gemeldet. Die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften anrückte, überprüfte das Gebäude und entdeckte einen kleineren Fugenbrand im Erdgeschoss. Im Zuge der Löscharbeiten mussten Teile der Fassade geöffnet werden. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls vor Ort gekommen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Ofterdingen (TÜ): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen hat sich am Montagabend auf der B 27 ereignet. Kurz nach 18.30 Uhr war eine 25-jährige Ford Transit-Lenkerin in Fahrtrichtung Hechingen unterwegs. Am Eingang von Ofterdingen erkannte sie zu spät, dass die vorausfahrenden Autos verkehrsbedingt angehalten hatten. Der Transporter fuhr daher auf einen Mercedes auf und schob diesen noch ins Heck eines weiteren Mercedes. Am Ford der Unfallverursacherin, die augenscheinlich unverletzt blieb, hatte durch die Wucht des Aufpralls das Airbag-System ausgelöst. Die beiden Mercedes-Fahrer im Alter von 21 und 40 Jahren erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Insgesamt beträgt der Blechschaden zirka 21.000 Euro. Der Transporter musste zudem abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Frontal in den Gegenverkehr

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagabend auf der L 385 zwischen Ofterdingen und Dettingen ereignet hat. Ein 33-Jähriger befuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem Toyota Hilux die Landesstraße von Ofterdingen in Richtung Dettingen, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort knallte der Pickup frontal in einen ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Eos einer 65-Jährigen, die keinerlei Chancen mehr hatte, zu reagieren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota nach links von der Fahrbahn auf den Grünstreifen abgewiesen. Beide Fahrer wurden bei der Kollision so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 12.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. (cw)

Albstadt (ZAK): Bei Unfall in Ebingen verletzt

Eine Autofahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Ebingen verletzt worden. Kurz nach 14 Uhr bog eine 48-Jährige mit einem Toyota von der Lederstraße nach links in die bevorrechtigte Straße Untere Vorstadt ein und übersah hierbei den von dort kommenden Dacia einer 38-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision zog sich die Dacia-Lenkerin nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Den Gesamtschaden an den Pkw beziffert die Polizei auf schätzungsweise 7.000 Euro. (mr)

Schömberg (ZAK): Stromausfall nach Verkehrsunfall

Zu einem kurzzeitigen Stromausfall ist es am Montagnachmittag in Teilen von Schömberg nach einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 45-Jährige war mit einem Renault gegen 16 Uhr gegen einen Stromverteilerkasten im Teutonenweg gefahren. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. Ein Mitarbeiter der Überlandwerke kümmerte sich im Anschluss sofort um den beschädigten Kasten. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell