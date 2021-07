Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Laptops und eine Infrarotleuchte geklaut - #polsiwi

Wilnsdorf (OT Rudersdorf) (ots)

Zwei Laptops und eine Infrarotleuchte sind die Beute von unbekannten Tätern, die zwischen Freitagnachmittag (23.07.2021) und Montagmorgen (26.07.2021) in ein Firmengebäude an der Werkstraße in Wilnsdorf-Rudersdorf eingebrochen sind.

Die Täter hatten sich Zutritt zu einem Büro verschafft und die Gegenstände entwendet. Anschließend flüchteten sie. Der Schaden beläuft sich auf rund 750 Euro.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell