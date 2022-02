Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Unfällen geflüchtet, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Nach mehreren Unfällen mit völlig beschädigtem Pkw weitergefahren (Zeugenaufruf)

Am frühen Sonntag konnte ein 29-Jähriger erst nach einer längeren Fahrstrecke durch eine entgegenkommende Polizeistreife angehalten werden, nachdem dieser bereits mehrere Verkehrsunfälle verursacht hatte. Der Fahrer eines BMW X 3 war um 03.35 Uhr auf der B 312 von Reutlingen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe von Metzingen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, die dabei aus der Verankerung gerissen wurde. Im weiteren Verlauf verlor der 29-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mehrfach beidseitig der Fahrbahn mit den Schutzplanken. Trotz der erheblichen Beschädigungen an dem BMW setzte der Fahrer seine Fahrt in Schlangenlinien Richtung Stuttgart fort. Während der Weiterfahrt verlor der Fahrer zudem den linken Hinterreifen des Fahrzeugs. Eine verständigte Polizeistreife, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, konnte den Fahrzeuglenker schließlich auf der B 312, Höhe Ortsende Bempflingen, anhalten. Bei der darauffolgenden Kontrolle wurde beim Fahrer eine deutliche Alkoholeinwirkung festgestellt, weshalb im weiteren Verlauf eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Der 29-Jährige zog sich bei den Unfällen Verletzungen zu und musste in einer Klinik behandelt werden. An seinem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro, an den Schutzplanken ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07123/9240 beim Polizeirevier Metzingen zu melden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Unverletzt geblieben ist ein 21 Jahre alter Fahrzeuglenker bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag in Echterdingen. Kurz vor 09.00 Uhr befuhr der Lenker einer Mercedes-Benz A-Klasse die Leinfelder Straße von Echterdingen kommend. Noch vor der Einmündung zur Max-Lang-Straße geriet der 21-Jährige vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf auf die Gegenfahrspur, kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dort eine getrimmte Hecke auf einer Länge von knapp 40 Metern. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch aufgrund von Zeugenaussagen kurze Zeit später ermittelt werden. Am Pkw Mercedes-Benz entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. An der beschädigten Hecke beträgt der Schaden circa 2.000 Euro.

Schlaitdorf (ES): Pkw kommt aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mehrfach ins Schleudern

Der 28-jährige Lenker eines neuwertigen Tesla befuhr am Samstagabend gegen 22.45 Uhr die B27 in Fahrtrichtung Tübingen. Kurz nach der Aichtalbrücke überholte der Tesla-Fahrer einen anderen Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit. Nach dem Überholvorgang geriet das Fahrzeug ins Schlingern und schleuderte mehrmals über beide Fahrstreifen, bevor es mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Reisebus mehrfach kollidierte. Im weiteren Verlauf wurde der Tesla nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen. Dort kollidierte das Fahrzeug dann noch mit einem Leitpfosten, bevor es in der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten alkoholische Beeinflussung beim Tesla-Fahrer fest. Ein Test ergab ein vorläufiges Ergebnis von über 1,5 Promille. Der 28-jährige Fahrer wurde zur Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert, welches er nach erfolgter Behandlung und einer Blutentnahme wieder verlassen konnte. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Der nicht mehr fahrbereite Tesla musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Der Reisebus konnte aus eigener Kraft seine Fahrt fortsetzen. Am Pkw Tesla entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro und an dem Kraftomnibus in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rosenfeld (ZAK): Unter Alkoholeinwirkung überschlagen

Leicht verletzt worden sind drei Fahrzeuginsassen bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag bei Rosenfeld-Leidringen. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Fahrer eines Mazda 3 die K 7131 von Leidringen kommend in Richtung Weiherhof. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrzeuglenker im Verlauf einer Rechtskurve ins Schleudern und im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Mazda und kam letztlich im angrenzenden Acker auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker und seine beiden jeweils 20 Jahre alten Mitfahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken verbracht werden. Weil beim Fahrer eine Alkoholisierung festgestellt wurde, musste sich dieser einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde zunächst einbehalten. Am Mazda, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Rosenfeld (ZAK): Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Vier Personen sind am frühen Sonntag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Rosenfeld-Leidringen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Fahranfänger befuhr gegen 01.00 Uhr die K 7131 von Leidringen kommend in Richtung Weiherhof. Auf Höhe vom Erlenbachhof kam der Fahrer mit seinem Pkw im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr im dortigen Straßengraben noch etwa 50 Meter weiter und geriet im weiteren Verlauf gegen eine Dole. Durch die hohe Geschwindigkeit wurde der Pkw ausgehebelt, prallte nach einer kurzen Flugphase mit der rechten Fahrzeugseite auf die Fahrbahn der Kreisstraße und kippte daraufhin auf das Fahrzeugdach. Der Pkw schlitterte noch etwa 20 Meter auf dem Dach weiter und kam so letztlich zum Stillstand. Der 18-jähre Fahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste zur weiteren Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 17 Jahre alte Beifahrer im Pkw wurde ebenfalls schwer verletzt, zwei weitere Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren verletzten sich leicht. Auch die drei Mitfahrer mussten vom Rettungsdienst, der mit einem Notarzt und drei Rettungswagen vor Ort war, in Kliniken verbracht werden. Die Feuerwehr Rosenfeld war unterstützend mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. An dem Renault Twingo entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

