POL-RT: Unfälle, Einbrüche, Widerstand, Anhaltezeichen missachtet

Pfullingen (RT): Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am frühen Samstagmorgen ist es im Bereich der Max-Eyth-Straße in Pfullingen im Verlauf einer Personenkontrolle zu Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Beamten gekommen. Gegen 03.50 Uhr wurde eine verbale Auseinandersetzung in einer Gaststätte gemeldet. Im Zuge der anschließenden Personenkontrolle vermeintlicher Beteiligter verweigerte ein 29-Jähriger die Angabe seiner Personalien, weshalb er von den Beamten nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte. Hierbei beleidigte er die Polizeibeamten massiv, schlug um sich und leistete heftigen Widerstand, sodass er auf dem Boden fixiert werden musste. Währenddessen behinderte ein 25-Jähriger die polizeilichen Maßnahmen indem er die Polizeibeamten beleidigte und versuchte, dem 29-Jährigen zu Hilfe zu kommen, sodass auch dieser unter heftigem Widerstand zu Boden gebracht werden musste. Die beiden stark alkoholisierten Personen wurden in der Folge in einer Gewahrsamszelle untergebracht. Keiner der Beteiligten wurde verletzt.

Pfullingen (RT): Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Freitagnachmittag gegen 13.50 Uhr auf der Kreisstraße 6729 zwischen Pfullingen und Gönningen gekommen. Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem BMW von Gönningen in Richtung Pfullingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts in den Grünstreifen und im Anschluss auf die Gegenfahrspur. Hier kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden LKW. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne zu warten fort. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Abend konnte der Verursacher ermittelt werden. Dieser hatte sein Fahrzeug unmittelbar nach dem Unfall in eine Werkstatt gebracht, um den Schaden reparieren zu lassen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Kirchheim/Teck (ES): Trunkenheitsfahrt - Anhaltezeichen missachtet

In der Nacht zum Samstag hat ein 40-jähriger alkoholisierter Verkehrsteilnehmer die Anhalteaufforderung an einer Kontrollstelle missachtet. Beamte des Polizeireviers Kirchheim richteten nach Mitternacht eine Kontrollstelle in der Stuttgarter Straße ein und überprüften routinemäßig mehrere Verkehrsteilnehmer. Als sich gegen 01.10 Uhr ein VW Up näherte und zum Anhalten aufgefordert wurde, reagierte der Fahrer nicht und fuhr trotz, dass ihm noch zusätzlich an die Seitenscheibe geklopft wurde, weiter. Nach kurzer Verfolgung mit dem Streifenwagen konnte der Fahrer in Ötlingen angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 40-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholmessung ergab über ein Promille. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben.

Esslingen (ES): Zwei Unfälle auf der B 10 innerhalb einer Stunde

Am Freitagnachmittag ist es innerhalb einer Stunde zu gleich zwei Unfällen nahezu an derselben Stelle auf der B 10, auf Höhe Esslingen-Sirnau in Fahrtrichtung Göppingen, gekommen. Zunächst konnte gegen 14.40 Uhr ein 43-jähriger Renault-Fahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf einen Transporter Renault-Master auf, der von einem 70-Jährigen gelenkt wurde. Dieser musste verkehrsbedingt auf der linken Spur abbremsen. Während der Unfallaufnahme kam es zu mäßigen Verkehrsbehinderungen auf der B 10. Da das Fahrzeug des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit war, musste es durch einen Abschleppdienst versorgt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5.500 Euro. Nur eine Stunde später kam es an fast der gleichen Örtlichkeit, ebenfalls auf der linken Spur zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten und einer mittelschwer verletzten Person. Ein 53-jähriger Opel-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen, was ein dahinterfahrender 32-jähriger VW-Fahrer erkannte und sein Fahrzeug ebenfalls abgebremst hatte. Dies erkannte eine 35-Jährige zu spät, leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und schob mit ihrem Audi die zwei Fahrzeuge davor zusammen. Der Fahrer des Opel zog sich eine Rückenverletzung zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 4.500 Euro. Auch hier kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen im Freitagsverkehr.

Esslingen (ES): Mehrere Einbrüche

In Esslingen haben Einbrecher am Freitagnachmittag die Abwesenheit der Bewohner bei Einbruch der Dunkelheit ausgenutzt. Der oder die Täter hebelten im Stadtteil St. Bernhardt an zwei Gebäuden zwischen 15.25 Uhr und 21.00 Uhr die jeweilige Balkon- bzw. Terrassentür auf, durchwühlten die Wohnungen und entwendeten Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. In Mettingen stieg im selben Tatzeitraum ein unbekannter Täter auf eine Getränkekiste, um auf einen Balkon zu gelangen. Dort versuchte er die Balkontür aufzuhebeln, welche jedoch dem Einbruchsversuch standhielt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren.

