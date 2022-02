Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr; Fahrzeugbrand; Vor Polizeikontrolle geflüchtet; Mutmaßlichen Graffiti-Sprayer ertappt

Reutlingen (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag verletzt worden. Ein Senior war gegen 11.10 Uhr mit seinem Smart von der Reichenbachstraße in Richtung Strohgäustraße unterwegs. Im dortigen Kreisverkehr kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer wurde dabei leicht, seine Beifahrerin nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Beide Senioren wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der am Pkw entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. (rn)

Metzingen (RT): Mit Mülltonne zusammengestoßen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Metzingen, nachdem am Donnerstagabend ein Pkw mit einer auf der Ulmer Straße liegenden Mülltonne zusammengestoßen ist. Eine 23-Jährige befuhr gegen 20.45 Uhr mit ihrem Opel Corsa die Ulmer Straße in Richtung Neuhausen. Dabei kollidierte ihr Wagen mit der auf der Straße liegenden Biotonne. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Ein möglicher Tatverdächtiger, der sich zur Unfallzeit in unmittelbarer Nähe auf dem Gehweg befand flüchtete nach dem Zusammenstoß in Richtung Innenstadt. Es handelte sich um einen 50 bis 55 Jahre alten, etwa 180 Zentimeter großen und schlanken Mann mit grauen Haaren oder Glatze. Er war mit einem weißen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 zu melden. (rn)

Münsingen (RT): Fußgängerin übersehen

Zu einem äußerst unglücklichen Unfall ist es am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände einer Tankstelle in der Lichtensteinstraße gekommen. Eine 76-Jährige lief nach ihrem Tankvorgang in Richtung Verkaufsraum, um zu bezahlen. Dabei stürzte sie im Bereich einer Zapfsäule und fiel direkt vor einen dort stehenden Jeep Grand Cherokee. Dessen 39-jähriger Fahrer, der gerade seine Sachen verstaut hatte und von dem Sturz nichts mitbekommen hatte, erfasste beim Anfahren die vor dem Auto liegende Frau. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Filderstadt (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für den Brand an einem VW California am Donnerstagnachmittag gewesen sein. Der 60-jährige Fahrzeuglenker war gegen 14 Uhr in der Richard-Wagner-Straße unterwegs, als er Rauch aus dem Motorraum wahrnahm. Kurz darauf stand dieser bereits in Brand. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten im Einsatz und konnte den Wagen löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. (jk)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vor Kontrolle geflüchtet

Gegen einen 37-Jährigen, der am späten Donnerstagabend offenbar unter Alkoholeinfluss vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist, ermittelt das Polizeirevier Filderstadt. Eine Zeugin meldete gegen 22.45 Uhr eine mit erhöhter Geschwindigkeit auf der B 27 in Richtung Stuttgart fahrende Mercedes C-Klasse. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den Wagen daraufhin bei der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen-Mitte. Während der Kontrolle, bei der auch ein sogenannter Stop-Stick eingesetzt worden war, fuhr der Autofahrer los und flüchtete auf die A8 in Richtung Karlsruhe. Nach wenigen Minuten hielt er kurz vor dem Kreuz Stuttgart mit beschädigtem Reifen auf dem Standstreifen an. Weil sich der Autofahrer weigerte, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten, musste eine Seitenscheibe des verschlossenen Wagens eigeschlagen werden ehe der 37-Jährige zu Boden gebracht und diesem Handschließen angelegt werden konnten. Verletzt wurde niemand. Allerdings ergaben sich dabei Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des Mannes, weshalb er anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Sein Führerschein wurde einbehalten und der Mercedes zum Zwecke einer möglichen Einziehung beschlagnahmt und abgeschleppt. (rn)

Tübingen (TÜ): Mutmaßlichen Graffiti-Sprayer ertappt

Eines mutmaßlichen Graffiti-Sprayers ist das Polizeirevier Tübingen am Donnerstagabend habhaft geworden. Gegen 21.30 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass zwei Personen die Schallschutzmauer entlang der Stuttgarter Straße (B 27) beschmieren würden. Die alarmierten Beamten trafen anschließend auf einen 26-Jährigen. Bei der folgenden Kontrolle und Durchsuchung fanden die Polizisten diverse Spraydosen und Stifte. Diese wurden beschlagnahmt. Der Tatverdächtige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Die Ermittlungen zur noch unbekannten zweiten Person dauern an. (mr)

Hechingen (ZAK): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Donnerstagmittag in Hechingen ereignet. Ein 19-Jähriger war gegen 13 Uhr mit einem Mercedes-Benz von der Ermelesstraße nach links auf die Neue Rottenburger Straße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Toyota einer 56 Jahre alten Frau, die in Richtung Bodelshausen unterwegs war. Der Toyota wurde durch den Aufprall nach links abgewiesen und touchierte noch den Mercedes-Benz eines 57-Jährigen. Der Wagen des Unfallverursachers und der Toyota mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 18.500 Euro geschätzt. (ms)

