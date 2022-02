Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Alkohol am Steuer; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Zwei Pkw frontal zusammengestoßen

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen auf der Zufahrtsstraße zur Reutlinger Achalm ereignet. Ein 92-Jähriger war gegen neun Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Achalmer Sträßle von der Stadt herkommend bergaufwärts unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er eigenen Angaben nach, weil er von der Sonne geblendet wurde, auf die linke Seite. Dort prallte er frontal gegen den entgegenkommenden Ford Kuga eines 68 Jahre alten Mannes. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Fahrer unverletzt. Beide Pkw waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Reutlingen (RT): Schwere Kollision

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen am Efeuknoten ereignet hat. Gegen 5.30 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Kleinbus VW Crafter auf der B312/B313 von Pfullingen kommend unterwegs und wollte am Efeuknoten geradeaus in Richtung Reutlingen weiterfahren. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge missachtete er hierbei das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit einem entgegenkommenden 56-Jährigen, der mit seinem Audi A4 in Richtung Metzingen auf die B28 auffahren wollte. Bei der Kollision lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Beide Männer wurden den ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kamen Mitarbeiter der Technischen Betriebsdienste zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort. Um 7.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. (sm)

Pfullingen (RT): Kollision im Kreuzungsbereich

Die Missachtung der Regel "Rechts vor Links" ist ursächlich für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend in der Kunstmühlestraße. Gegen 18.10 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem E-Klasse Mercedes die Kunstmühlestraße in Richtung Marktstraße. An der Kreuzung mit der Liststraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 48-Jährigen, die mit ihrem Mercedes GLC die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge niemand. Der Gesamtschaden an beiden Mercedes wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. (sm)

Pliezhausen (RT): Radler übersehen

Ein Pedelec Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Untere Bachstraße / Esslinger Straße am frühen Donnerstagmorgen leicht verletzt worden. Eine 46-jährige Suzuki Fahrerin fuhr gegen 4.45 Uhr von der Unteren Bachstraße kommend in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah sie den bereits im Kreisverkehr befindlichen 48-jährigen Pedelec Fahrer. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Radler und wurde leicht verletzt. Ein Rettungsdienst musste nicht hinzugezogen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (jk)

Engstingen (RT): Ohne Licht aber mit Promille unterwegs

Weil er ohne Licht unterwegs war, ist ein 18-Jähriger am späten Mittwochabend in der Erwin-Rommel-Straße einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen. Als die Polizeibeamten gegen 23.15 Uhr den VW Passat daher kontrollieren wollten, gab der Fahrer plötzlich Gas. Nach einer kurzen Hinterherfahrt hielt er aber letztendlich an. Der Grund seines Fluchtversuchs war dann schnell klar. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahranfängers ergab einen vorläufigen Alkoholwert von über einer Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein noch an Ort und Stelle einbehalten wurde. Den jungen Fahrer erwartet jetzt eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (cw)

Bad Urach (RT): Unfall beim Wenden

Aufgrund eines missglückten Wendemanövers ist es am Mittwochnachmittag auf der B 465 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurz nach 16.30 Uhr war eine 34-Jährige mit einem Ford Focus auf der Bundesstraße in Richtung Seeburg unterwegs. An einer rechtsseitigen Bushaltestelle hielt sie zunächst an. Anschließend wendete sie verbotswidrig über eine Sperrfläche, worauf es zum Zusammenstoß mit dem aus Bad Urach kommenden Mitsubishi einer 86-Jährigen kam. Hierbei zog sich die Seniorin nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Pkw beläuft sich auf insgesamt zirka 12.000 Euro. (mr)

Frickenhausen (ES): Vorfahrt missachtet

In der Hauptstraße hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 16.15 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem VW die Kelterstraße und wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah sie den auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Neuffen fahrenden, vorfahrtsberechtigten Kia eines 57 Jahre alten Mannes. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge verletzte sich den ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. (sm)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Radler übersehen

Leichte Verletzungen hat sich ein 19-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend in der Kantstraße zugezogen. Kurz vor 18 Uhr befuhr ein 42 Jahre alter Mann mit seinem Skoda an am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbei. Als er nach rechts in einen Stellplatz einbiegen wollte, übersah er einen 19 Jahre alten von hinten herannahenden Radfahrer, welcher rechts am Skoda vorbeifahren wollte. Der Radler stürzte bei der Kollision auf die Fahrbahn. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Der Radfahrer hatte noch kein Licht an. Ob der Skodafahrer beim Einbiegen geblinkt hatte, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 3.000 Euro. (sm)

Köngen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Mittwochnachmittag auf der B 313 ist eine Autofahrerin verletzt worden. Gegen 15.20 Uhr bremste ein 69-jähriger Mercedes-Lenker, der auf der linken Fahrspur in Richtung Plochingen unterwegs war, seinen Wagen verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Eine nachfolgende 28-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, worauf ihr Peugeot leicht auf den Mercedes auffuhr. Anschließend kollidierte der Audi eines ebenfalls auf der linken Spur fahrenden, 21 Jahre alten Mannes noch mit dem Heck des Peugeot. Beim Unfall erlitt die 28-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wollte sich gegebenenfalls selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den drei noch fahrbereiten Pkw war jeweils ein Blechschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Einbruch in Mehrfamilienhaus

Im Laufe des Mittwochs ist in ein Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße in Ergenzingen eingebrochen worden. Zwischen 14 Uhr und 20.15 Uhr hebelte der Unbekannte eine Terrassentür auf und gelangte so in das Gebäude. Dort entwendete er mehrere Sammlermünzen und Bargeld. Der Polizeiposten Ergenzingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine Radlerin beim Sturz von ihrem Fahrrad am Mittwochnachmittag in Kirchentellinsfurt zugezogen. Die 63-Jährige war gegen 16.45 Uhr auf der Kusterdinger Straße ortseinwärts unterwegs. Gegenüber der Zufahrt zu einer Tankstelle wollte sie über den abgesenkten Bordstein auf den für Radfahrer zugelassen Gehweg fahren. Hierbei verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte kopfüber gegen einen Betonpfeiler. Sie musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Die 63-Jährige hatte keinen Fahrradhelm getragen. (ms)

Dußlingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

Ein Café in der Bahnhofstraße ist in der Nacht zum Donnerstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 4.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte Zutritt in den Verkaufsraum und brach im Inneren des Gebäudes weitere Türen auf. Nachdem er die Räume nach Stehlenswertem durchsucht hatte, machte sich der Einbrecher mit Bargeld aus dem Staub. Der Sachschaden, der an den Türen entstanden war, wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Balingen (ZAK): Radfahrerin übersehen

Eine Radfahrerin hat sich am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zugezogen. Eine 55 Jahre alte Lenkerin eines Porsche wollte gegen 13.50 Uhr vom Parkplatz eines Autohauses in die Wilhelm-Kraut-Straße einfahren. Beim Überqueren des dortigen Rad-/Fußwegs übersah sie jedoch eine von rechts kommende, 47-jährige Radlerin. Durch den anschließenden, leichten Zusammenstoß kam die 47-Jährige zu Fall. Sie wurde später im Krankenhaus ambulant behandelt. Am Pkw sowie am Pedelec war augenscheinlich nur geringer Sachschaden entstanden. (mr)

Balingen (ZAK): Rechts vor Links nicht beachtet

Die Missachtung der Regel "Rechts vor Links" ist ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag in der Schickhardtstraße ereignet hat. Gegen 12 Uhr wollte ein 59-Jähriger mit seinem Mercedes in der Schickhardtstraße die Kreuzung mit der Werastraße geradeaus überqueren. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines mit seinem Suzuki von rechts kommenden, 32-Jährigen. Der Suzuki-Fahrer verletzte sich durch die Kollision leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Suzuki, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Am Mercedes entstand Sachschaden von etwa 12.000 Euro. (sm)

Geislingen (ZAK): Ladung nicht richtig gesichert

Mangelhafte Ladungssicherung ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag auf der L 415 ereignet hat. Ein 38-Jähriger war gegen 11.40 Uhr mit seinem VW Crafter Pritschenwagen auf der Landesstraße von Geislingen in Richtung Rosenfeld unterwegs. Auf der Ladefläche führte er mehrere etwa fünf Meter lange Kunststoffrohre mit. In einer Rechtskurve verrutschten die nicht ausreichend gesicherten Rohre und knallten in die Front und gegen die Frontscheibe einer entgegenkommenden Mercedes A-Klasse. Deren 65-jährige Fahrerin und die 78 Jahre alte Beifahrerin blieben zum Glück unverletzt. Allerdings war der Mercedes nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Während der VW unbeschädigt blieb, dürfte an dem Mercedes Blechschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden sein. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell