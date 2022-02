Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Vekehrsunfall; In Kirche randaliert

Reutlingen (ots)

St. Johann (RT): Einbrecher unterwegs

Das Polizeirevier Münsingen ermittelt derzeit wegen mehrerer Einbrüche von Montag auf Dienstag in Würtingen. Zwischen 18.10 Uhr und 7.20 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam über die Türen Zutritt zur Fabrikationshalle einer Zimmerei und einer Apotheke. Auf Ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie auf Bargeld, mit dem sie anschließend unerkannt flüchteten. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Unfall im Einmündungsbereich

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend an der Einmündung Hegel-/ Henriettenstraße ereignet hat. Eine 27-Jährige war mit ihrem Audi gegen 18.25 Uhr auf der Henriettenstraße in Richtung Hegelstraße unterwegs. Im dortigen Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem von links auf der Hegelstraße heranfahrenden VW eines 53-Jährigen. Die 27-Jährige wurde dabei verletzt und zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Bürogebäude

Ein Bürogebäude in der Steinlachallee ist in der Nacht zum Dienstag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 7.30 Uhr hebelte der Unbekannte ein Fenster auf und öffnete auch im Inneren mehrere Schränke gewaltsam. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete er eine Armbanduhr. Außerdem hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Straßberg (ZAK): In Altarraum randaliert (Zeugenaufruf)

Am Sonntag haben Unbekannte in einer Kirche in Straßberg ihr Unwesen getrieben. Zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr zündeten sie unter anderem einen Blumenkorb sowie mehrere Liederpapiere an und warfen die glimmenden Reste im Altarraum umher. Dadurch wurden Teile des Altars beschädigt. Mit einer etwa 30 Zentimeter großen Altarkerze ergriffen sie anschließend die Flucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Winterlingen unter Telefon 07434/9390-0 entgegen. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell