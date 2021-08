Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Transporter aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In den Straßen "Am Kretelmoor" und "Am Hohenmoor" in Kaltenkirchen ist es in der vergangenen Woche zu drei Einbrüchen in Transporter gekommen, bei denen die Täter Werkzeuge gestohlen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (13.08.2021) in zwei Opel-Vivaros einer Baufirma ein und entwendeten Werkzeuge. Die beiden Transporter hatten auf einem Parkplatz in der Straße "Am Kretelmoor" geparkt.

Zwischen dem 08.08.2021 und 15.08.2021 ist es "Am Hohenmoor" ebenfalls zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Opel-Transporter gekommen. Auch hier drangen Unbekannte gewaltsam in das Fahrzeug ein und entwendeten diverses Elektrowerkzeug des Herstellers Makita.

Die Ermittler des Polizeireviers Kaltenkirchen bitten um sachdienliche Hinweise unter 04191 30880.

